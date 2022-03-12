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Мини-автоклав «Заготовщик» 14 литров
Большой ассортимент автоклавов Заготовщик
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Гидропресс Заготовщик для быстрого отжима сока
Оборудование для консервации, копчения, туризма и кемпинга оптом

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Измельчители
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Калькулятор самогонщика
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Комплектующие

Популярные товары

ХИТ
Автоклав «Заготовщик» 26 л
-17%
Автоклав «Заготовщик» 26 л
Автоклав «Заготовщик» 26 л
Автоклав «Заготовщик» 26 л
Автоклав «Заготовщик» 26 л
Отзывы: 183
Автоклав «Заготовщик» 26 л
Отзывы: 183
Незаменимый помощник в домашнем хозяйстве для приготовления вкусных, натуральных и полезных консервов. За 1 раз приготовит 24 банки.
19 990
23 990 ₽
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АКЦИЯ
Коптильня горячего копчения «Гестия», 25 л (один пищевой поддон)
-36%
Коптильня горячего копчения «Гестия», 25 л (один пищевой поддон)
Коптильня горячего копчения «Гестия», 25 л (один пищевой поддон)
Коптильня горячего копчения «Гестия», 25 л (один пищевой поддон)
Коптильня горячего копчения «Гестия», 25 л (один пищевой поддон)
Отзывы: 31
Коптильня горячего копчения «Гестия», 25 л (один пищевой поддон)
Отзывы: 31
Для приготовления натуральных и вкусных копченостей из рыбы, мяса, курицы, колбасок и сала. С одним пищевым поддоном.
8 990
13 990 ₽
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ХИТ
Измельчитель овощей и фруктов «Самурай 2.0»
-8%
Измельчитель овощей и фруктов «Самурай 2.0»
Измельчитель овощей и фруктов «Самурай 2.0»
Измельчитель овощей и фруктов «Самурай 2.0»
Измельчитель овощей и фруктов «Самурай 2.0»
Отзывы: 29
Измельчитель овощей и фруктов «Самурай 2.0»
Отзывы: 29
Позволяет в считанные минуты превратить фрукты и овощи в однородную массу мезги.
48 490
52 590 ₽
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ХИТ
Пресс «Добрыня» для отжима натурального сока 18 л
-17%
Пресс «Добрыня» для отжима натурального сока 18 л
Пресс «Добрыня» для отжима натурального сока 18 л
Пресс «Добрыня» для отжима натурального сока 18 л
Пресс «Добрыня» для отжима натурального сока 18 л
Отзывы: 6
Пресс «Добрыня» для отжима натурального сока 18 л
Отзывы: 6
Соковыжималка-пресс домкратный для отжима натурального сока из фруктовой мезги, грузоподъемность 2 тонны.
21 990
26 190 ₽
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Коптильня для дачи
Копчености – это деликатесы, которые любят многие. Настоящие гурманы готовы есть их каждый день. В магазинах и на рынках...
18715
12 марта 2022
Коптильня для рыбы
Копченая рыба – любимый многими деликатес. В крупных магазинах представлен большой ассортимент такой продукции, но она стоит...
17825
23 марта 2022
Измельчитель электрический
Чтобы переработать большой урожай овощей и фруктов, потребуется большое количество времени и сил.
27186
7 апреля 2021

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Тестирование обновленного измельчителя Самурай 2.0
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Заказы отправляем в течение 1-5 дней после оплаты с присвоением индивидуального номера для отслеживания посылки. Доставляем заказы по всей России, а также в страны: Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия.
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Интернет-магазин Домашний Заготовщик – изготовление автоклавов, коптилен, дымогенераторов, прессов, измельчителей, походных печей с доставкой по всей России, в Казахстан, Белоруссию, Армению и Киргизию. Вся информация о товарах на сайте не является публичной офертой в соответствии с п.2 ст.437 ГК РФ и носит исключительно справочный характер.
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