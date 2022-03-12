Наш интернет-магазин принимает заказы 24 часа в сутки. Для получения консультации или оформления заказа с помощью менеджера позвоните нам с 08:00 до 20:00 в будние дни, с 09:00 до 18:00 в субботу, с 09.00 до 17.00 в воскресенье.
Заказы отправляем в течение 1-5 дней после оплаты с присвоением индивидуального номера для отслеживания посылки. Доставляем заказы по всей России, а также в страны: Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия.
Интернет-магазин Домашний Заготовщик – изготовление автоклавов, коптилен, дымогенераторов, прессов, измельчителей, походных печей с доставкой по всей России, в Казахстан, Белоруссию, Армению и Киргизию. Вся информация о товарах на сайте не является публичной офертой в соответствии с п.2 ст.437 ГК РФ и носит исключительно справочный характер.